AFX BEEDREAM 1940

Un anneau pour les gouverner tous

Lors de l’ISE de Barcelone, en janvier dernier, nous avons eu l’occasion de rencontrer Lotronic, distributeur belge de produits pour l’événementiel, qui nous a proposé de tester l’un de ses projecteurs, de la marque AFX Light. C’est donc le Beedream 1940 RGB qui se trouve aujourd’hui en banc d’essai, un wash à effets entouré d’un anneau de LEDs pour encore plus de possibilités d’animation.

Un petit air de déjà-vu

Un projecteur avec 19 LEDs de 40 W, pixellisable, doté d’une lentille rotative et dont le nom commence par B, ça vous dit quelque chose ? Une chose est sûre, AFX ne cache pas de la filiation de son projecteur avec une référence bien connue. On a donc affaire à un projecteur hybride wash / effets pixellisable disposant d’une lentille rotative.

AFX mise sur un design tout en rondeurs au niveau de la tête dont tout l’arrière est une demi-sphère, et de la base qui est entourée de coques arrondies. Le projecteur a l’air un peu écrasé en hauteur, ce qui lui donne un air sympathique. Rien de révolutionnaire tout de même.

À l’avant de la tête, on trouve donc nos 19 LEDs sur trois cercles concentriques, dont chaque lentille est enchâssée dans une treille en forme de nid d’abeille. Sur le pourtour, le dernier cercle de LEDs est entouré d’un fin anneau blanc, diffuseur qui cache 46 LEDs RVB qui, si elles ne sont pas pixellisables une à une en DMX, vont proposer une multitude d’effets.

La base présente, à l’avant du projecteur, un écran de bonne taille ainsi que quatre boutons de réglage, une LED signalant la présence de DMX, et le trou du micro pour les modes automatiques.

À l’arrière, on trouve un bouton de démarrage, une alimentation en Powercon en In/Out, et du DMX trois points In/Out également. Comme toujours, ce format de connectique pose rapidement la cible du projecteur, à savoir les petits prestataires et le DJing.

Sous la machine, on trouve quatre camlocks, pour accueillir les crochets vissés à leurs omégas fournis. Lotronic ajoute également dans la boîte un câble DMX, le câble d’alimentation et le manuel du projecteur.

Avec 16 kg, le projecteur est facilement maniable par une personne, les plastiques sont rigides et bien joints, mais on sent un très léger jeu dans l’axe panoramique si on remue la machine. À voir sur la durée.

Source et optique

Comme son nom l’indique, nous sommes en face de 19 LEDs de 40 W RVBB, format traditionnel des grands washs à sources multiples. Elles sont fixées sur une plaque métallique désolidarisée des lentilles, situées elles sur un châssis rotatif.

AFX joue les bons élèves sur la forme ronde du faisceau qui reste bonne sur toute la longueur du zoom, sauf au plus serré, où nous retrouvons les carrés des LEDs pour permettre un effet rotatif plus impactant.

Autour de cette lentille, l’anneau de LEDs RVB, s’il est bien présent à l’œil, souffre de ses LEDs de 0,2 W et manque un peu de luminosité. Bref, il ne pourra servir qu’en décoration et non pour éclairer quoi que ce soit. À la caméra, les LEDs principales devront être sérieusement baissées en intensité pour pouvoir faire ressortir la couleur de l’anneau.