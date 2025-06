MPM AUDIOLIGHT est une entreprise spécialisée dans la prestation technique pour le spectacle vivant, située à Woippy. Forte de son expertise et de son savoir-faire, elle accompagne les organisateurs d’événements, les productions artistiques et les entreprises dans la conception et la mise en œuvre de solutions audiovisuelles de haute qualité. MPM AUDIOLIGHT garantit des prestations adaptées aux exigences techniques et artistiques de chaque projet.

Nous sommes à la recherche d’un(e) agent de maintenance dans le cadre d’un CDI à temps complet afin de renforcer nos équipes. Ce poste est à pourvoir dès que possible.

Vos missions seront les suivantes :

Réaliser la maintenance de niveau 1 et 2 sur les projecteurs automatiques (démontage partiel, nettoyage optique, remplacement de composants standards, test de fonctionnement) –

Diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements de base, remonter les incidents complexes au niveau supérieur si nécessaire –

Assurer les tests de pré-exploitation (boot, reset, alignement…etc) –

Participer à l’inventaire, à l’étiquetage et à la gestion des stocks des projecteurs automatiques

Pourquoi nous rejoindre ? –

Des opportunités d’évolution : Nous encourageons la montée en compétences et offrons un cadre propice à l’évolution professionnelle –

Un équilibre entre rigueur et créativité : Travailler dans le domaine du spectacle vivant, c’est allier organisation et réactivité dans un cadre dynamique et inspirant –

Un environnement stimulant : Intégrez une entreprise en pleine effervescence, où chaque projet contribue à la réussite d’événements exceptionnels.

Si vous avez l’envie de mettre vos compétences au service d’une entreprise qui fait briller la scène, postulez dès maintenant et rejoignez l’aventure MPM AUDIOLIGHT !

Profil :

Débutant accepté

Contact RH : louanne.GUTIERREZ@mpmaudio.fr