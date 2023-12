L’équipe d’Agora. De gauche à droite : David Rocher (CEO/CTO), François Ernoult (ingénieur hardware et embedded), Nicolas Delatte (éducation/applications et R&D), Véronique Seguin (administration), Benoit Quiniou (software architect et R&D), Bruno Gondrecourt (sales manager), Timothée Neau (tech sales support), Christophe Jouet (production), Nicolas Blanchard (production).

Un pied dans l’audio, un pied dans le réseau

Agora Audio vient de fêter ses 11 ans. Cette PME française développe des outils pour réseaux audio aux fonctionnalités parfois uniques au monde, en optimisant ses ressources internes pour faire la différence là où c’est important : le service client. La carte HDC, présentée aux JTSE, ouvre de nouveaux horizons…

Agora Audio est fondée en 2012, en tant que société de prestation et d’installation, par Bruno Gondrecourt et David Rocher. David est aussi caleur système, et maîtrise bien les réseaux audio, EtherSound puis Dante : topologies, spanning tree, VLAN n’ont pas de secrets pour lui. Bruno, de son côté, apporte une expérience à cheval entre la technique, le commerce et la gestion opérationnelle.

Parmi les premiers clients d’Agora Audio, le Futuroscope de Poitiers (le siège de la société est à quelques kilomètres) et l’espace de congrès Diagora à Toulouse, qui impliquent de déployer des réseaux audio et vidéo importants, donc des infrastructures sophistiquées, dans lesquelles le choix, l’optimisation matérielle et la programmation des switchs informatiques sont essentiels. Constatant le décollage rapide du Dante en France, David a l’idée de proposer aux utilisateurs « audio », souvent incompétents en informatique, de les accompagner dans le déploiement de leur infrastructure réseau.

Optimisé audio

Cette idée conduit au développement, en interne, d’un premier switch optimisé audio, tant au niveau des caractéristiques physiques qu’électroniques : nombre de ports RJ45 etherCON, nombre de ports optiques, personnalisation des paramètres… Les premiers Ghost sont ainsi conçus en interne le soir et le week-end, en marge des activités de prestation/installation, par l’électronicien François Ernoult, ex-Innovason, pionnier français du réseau audio en sonorisation. Il y a un marché, des besoins : en 2015, Agora commercialise le switch Gigabit Ghost G2, suivi un an plus tard du Ghost Pi (PoE). La clientèle suit, et Agora abandonne la prestation en 2016 – le département intégration poursuivra ses activités jusqu’en 2020. Sur le marché, Agora trouve sa place aux côtés de marques comme Luminex, Yamaha, NetGear, Cisco…

Les effectifs d’Agora montent jusqu’à sept personnes : aux trois déjà citées viennent se joindre Christophe Jouet (chef de production), Timothée Neau (étude et suivi de projets), Nicolas Delatte (ingénieur application et formateur) et Benoît Quiniou (ingénieur logiciel), qui ont tous des racines dans l’audio et le spectacle vivant (Innovason, B-Live, Trinnov). Plus, à l’administration, Véronique Seguin. Les journées sont souvent longues, tout le monde est multitâche, et quand on est petit fabricant français indépendant, même si les idées fusent, il est parfois difficile de financer un développement pourtant intéressant, mais qui ne commencera à rapporter qu’après un ou deux ans au minimum…

Les nouveaux produits se succèdent, au rythme d’au moins un par an : le Ghost X en 2017 (10 Gb), et le switch le plus récent, le Ghost MK2, en 2022, un modèle 10 Gb équipé de 14 ports etherCON et, en option, de quatre ports Dual opticalCON – peu peuvent en dire autant. Agora propose d’autres produits informatiques : le Fast 2 en 2019 (un double switch Dante intégré en un seul boîtier), le H1 en 2021 (solution hybride de transport/conversion de signaux audio), puis le logiciel Agora Controller (Windows, macOS, Linux) en 2022. En 2023 naît l’extension logicielle I-2930m, fonctionnalité de compatibilité additionnelle permettant au logiciel Agora Controller, développé à l’origine pour les switchs de la marque, de contrôler aussi les switchs Aruba de la Série 2930M. Et surtout la carte HDC, qui s’insère dans les switchs Agora et intègre quatre instances d’horloges indépendantes, pour des fonctionnalités uniques : tunneler l’AVB en réseau Dante, mais pas que…