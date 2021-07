AGORA H1.H

H1 permet de construire des ponts entre Dante/AES67 et des formats audio numériques (AES3, Madi), AVB-Milan ainsi que des protocoles (Ethersound, Cobranet). A l’aide des cartes d’entrées sorties Mic/Ligne, H1 devient un boîtier de scène, et sa matrice audio numérique à faible latence permet d’interconnecter indépendamment les canaux voulus de chaque côté du pont. Grâce au logiciel AVS Monitor, configurez sur une même interface le cœur audio et le switch en créant des groupes (VLANs), des liens de transmission (Trunks), et ajustez des paramètres tels que Q.O.S ou redondance de liens. Il s’intègre aux topologies réseaux, son slot externe apporte la livraison et l’enlèvement des signaux audio et il supporte les protocoles de communication des systèmes d’éclairage. ■