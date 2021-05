Agora est très heureux d’annoncer la sortie officielle de son nouveau produit H1. H pour “Hybrid”, ce nouveau module intègre dans un format demi-rack :

1. Un emplacement disponible pour accueillir toutes les cartes AxC Auvitran.

2. Un module Dante™/AES67 Audinate Brooklyn II (64*64 canaux à 48KHz)

3. Une matrice audio (128*128 canaux à 48KHz)

4. Un switch configurable de couche 2

H1 vous offre la possibilité de construire des ponts entre Dante™ / AES67 et de multiples formats audio numériques (AES3, Madi…), AVB-MILAN ainsi que de multiples protocoles (Ethersound™, Cobranet™). A l’aide des cartes d’entrées sorties Mic/Line H1 devient un boitier de scène haute définition ultra compact et silencieux. Sa matrice audio numérique à très faible latence vous permet d’interconnecter indépendamment les canaux voulus de chaque côté du pont. Le logiciel AVS Monitor vous permet de configurer sur une même interface le cœur audio et le switch en créant vos groupes (VLANs), vos liens de transmission (Trunks) et ajuster vos paramètres tels que Q.O.S ou redondance de liens. H1 s’intègre à vos topologies réseaux tel un autre switch de notre gamme, son slot externe vous apporte la livraison et l’enlèvement des signaux audio. Outil convergent et modulaire, H1 étend les possibilités dans un facteur de forme réduit et sa construction tout-en-un allège votre budget. Les protocoles de communication des systèmes d’éclairage (ArtNet, MANet, SaCN,…) sont également supportés.

De plus, afin de satisfaire toutes les formes d’intégration, H1 est fourni avec les éléments de mise en rack au format demi-rack et au format 2*H1 = 1U. Un kit de fixation murale ainsi qu’un kit d’accroche sur pont sont disponibles en option.

Enfin, comme l’ensemble des produits AGORA, les options fibre optique et alimentation redondante interne sont disponibles sur commande. ■