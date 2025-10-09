Le 6 juin dernier, l’Opéra-Théâtre de Metz investissait le stade Saint-Symphorien pour une représentation d’Aïda de Verdi. À la création lumière, Patrick Méeüs a su conjuguer précision scénique et contraintes d’un lieu atypique, avec le soutien technique d’MPM AudioLight. Plus de 110 projecteurs Robe (iForte, iForte LTX, LEDBeam 350, RoboSpot) ont été mobilisés pour sculpter la lumière avec finesse, sur de grandes distances et dans une scénographie millimétrée. Un défi relevé par une équipe de 25 techniciens et une préparation en studio wysiwyg, pour un rendu aussi spectaculaire que fidèle à l’élégance de l’œuvre.