Aide à l’embauche des jeunes alternants

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises du secteur privé et du secteur public industriel et commercial bénéficient d’une aide à l’embauche pour le recrutement d’alternants. Cette aide dont le montant peut aller jusqu’à 6 000 € est maintenue en 2024. Elle est accordée à toutes les entreprises pour la première année d’exécution du contrat, sans conditions pour celles dont l’effectif est de moins de 250 salariés.

Elle est cumulable avec les aides spécifiques pour les apprentis en situation de handicap. Les conditions requises pour toutes les entreprises pour obtenir l’aide à l’embauche sont de recruter un alternant de moins de 30 ans, préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles (bac +5), en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et qui sera à conclure entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Des conditions relatives au pourcentage d’alternants à atteindre par rapport à l’effectif salarié total annuel ou de taux de progression de recours aux alternants sont par ailleurs exigées pour les entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, l’aide est versée automatiquement tous les mois à l’employeur avant le paiement du salaire à l’alternant.