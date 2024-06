Avec deux couches de protection contre le vent, un mécanisme de serrage sécurisé et une surface de délimitation, l’AIR1 permet des prises de voix claires et nettes. Cette bonnette universelle miniature en fourrure s’adapte à n’importe quel micro miniature omnidirectionnel rond (cravates et casques) entre Ø2,5 et 5,8 mm.