AIRSTAR ILLUMINE LA CHISWICK HOUSE DE LONDRES AVEC UNE LUNE GÉANTE

Airstar a mis en scène sa gamme Pendulair à l’occasion d’un événement artistique, After Dark, proposé aux visiteurs de la Chiswick House. Les visiteurs ont pu découvrir les jardins de cette villa du 18e siècle sous la lumière d’une lune gonflable Airstar de 6 mètres d’envergure qui semblait flotter entre les arbres. Ce ballon éclairant géant et sans coutures visibles intégrait un ventilateur pour le maintenir constamment gonflé, ainsi qu’un total de 24 LEDs 12 W d’une température de couleur de 4 000 K. Airstar a également étanchéifié l’ensemble des éléments externes et créé 32 points d’amarrage. ■