sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

AIS – Bachelor Ingénierie Sonore reconnu RNCP

28 Déc 2025 | News Son

52 SONO MAGAZINE NEWS FORMATION ECOLE AIS Live Bachelor SON RNCP

Le Bachelor Ingénierie Sonore des Ateliers de l’Image et du Son (AIS), à Marseille, est désormais inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles sous le code RNCP41341. Cette inscription reconnaît officiellement la valeur nationale du diplôme et valide la cohérence de ses compétences avec les exigences du secteur audiovisuel et sonore. Toujours accrédité par l’EABHES pour 180 crédits ECTS, le cursus bénéficie ainsi d’une double reconnaissance, française et européenne, consolidant son positionnement dans le paysage des formations aux métiers du son.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...