Le Bachelor Ingénierie Sonore des Ateliers de l’Image et du Son (AIS), à Marseille, est désormais inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles sous le code RNCP41341. Cette inscription reconnaît officiellement la valeur nationale du diplôme et valide la cohérence de ses compétences avec les exigences du secteur audiovisuel et sonore. Toujours accrédité par l’EABHES pour 180 crédits ECTS, le cursus bénéficie ainsi d’une double reconnaissance, française et européenne, consolidant son positionnement dans le paysage des formations aux métiers du son.