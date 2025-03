L’École supérieure AIS (les Ateliers de l’Image et du Son), spécialisée dans les métiers de l’audiovisuel et du son depuis 18 ans, organise une Matinée Portes Ouvertes le samedi 29 mars 2025, de 9h30 à 12h30, au 40 rue Borde, 13008 Marseille (Métro M2, arrêt Périer). Cet événement convivial permettra aux participants de découvrir les formations en image, son, montage, production et jeu d’acteur, d’échanger avec des intervenants spécialisés, de visiter les installations techniques, et de bénéficier de conseils personnalisés sur les parcours d’études. L’entrée est libre, avec une réservation conseillée pour une expérience optimale.

Lien : https://www.ais-formation.com/portes-ouvertes