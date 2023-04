Alcons Audio prend de l’altitude

Le Wild&Savage à Val Thorens est un établissement connu pour ses concerts et sets DJ. Il a réalisé récemment une mise à niveau complète de son système de sonorisation.

Gérald Mastromattéo de NG Pro Audio, basé à Grenoble, a préconisé un système Alcons Audio. Une directivité maîtrisée, la précision des aigus, la haute-fidélité du signal audio étaient nécessaires dans un environnement réverbérant. La scène principale est équipée avec deux VR12/90i ainsi que deux BC272i.

Le bar et le VIP sont couverts par six VR5. Le tout est amplifié par un Sentinel 10 et un Sentinel 3. Le système est prévu pour assurer les soirées orchestres et DJ.