Le Pro-Ruban RBN702 optimise l’équilibre tonal d’un SPL, réduisant la distorsion de 90 %, et ainsi la fatigue auditive. Sa réponse « sans compression » garantit une réponse plate, avec un gain avant larsen de +3/+6 dB par rapport aux systèmes traditionnels, même avec les microphones les plus sensibles. Avec une puissance de crête HF de 1 500 W, il offre une plage dynamique de 1:15 RMS Peak. La dispersion du RBN702 (H45°xV60°) s’étend jusqu’aux fréquences les plus élevées. Les woofers 10’’ équipés de la technologie VelocityVent, prolongent la réponse LF jusqu’à 44 Hz. Le WR20 est piloté par le contrôleur ALC ; grâce au traitement VHIRTM, aux entrées AES3 – 192 kHz, aux étages audiophiles, il produit le son le plus naturel possible.