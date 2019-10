Aldebert à l’Axone

Nous arrivons sur place pour la deuxième date. Après Grenoble, c’est à L’Axone de Montbéliard, une salle pouvant accueillir 3 500 spectateurs, que se passe la seconde de ces deux « journées zéro » du système, une prise en main sur le spectacle « Enfantillages 3 », avant la tournée de 12 dates, prévue majoritairement dans les Zénith cet automne. « Enfantillages 3 » est un spectacle de l’artiste Aldebert. La connotation

« jeune public » ne doit pas masquer une vraie démarche rock’n’roll, avec grosses guitares et rythmique énergique. On retrouve aussi sur scène un orchestre de cordes, des cuivres et des vents, ainsi que divers combos de percussions originales. Bien que clairement onirique, le spectacle en tant que tel est loin d’être infantilisant et s’adresse à tout public. Des plus jeunes enfants aux parents et aux grands-parents, personne ne s’ennuie.

Côté technique, nous retrouvons Christophe Gaiffe. Technicien son depuis les années 1980, il a commencé avec le prestataire Trafic Musique, à Besançon. Il mixait alors, sur des systèmes Martin, Turbosound, puis EAW, des groupes de rock et des formations de variétés. Depuis une décennie, il intervient un jour par semaine en tant que formateur au sein du DN MADE, un cursus du lycée Pasteur de Besançon menant à un diplôme bac+ 3 orienté régie son et lumière.