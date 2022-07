Alerte météo, le b.a.-ba des niveaux de vigilance

Tout le monde connaît les fameuses quatre couleurs auxquelles les météorologues se réfèrent dans leurs bulletins. L’objectif est d’opérer sur une carte un classement sous 24 heures des phénomènes météorologiques dangereux afin d’en informer la population. Ces quatre couleurs caractérisent les niveaux de risque tels que vents violents, pluies, inondations, orages, neige/verglas, grand froid, canicule.… Ainsi, le vert est la couleur qui n’appelle pas à une vigilance particulière, le jaune impose d’être attentif surtout en cas de pratique d’activités extérieures ; la couleur orange exige d’être très vigilant en raison de prévisions de phénomènes dangereux ; et enfin, le rouge impose une vigilance absolue face à des risques de phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle. Pour les vigilances orange et rouge, un pictogramme précise sur la carte le type de phénomène prévu, et des bulletins de vigilance actualisés aussi souvent que nécessaire sont communiqués. Ils précisent l’évolution du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que ses conséquences possibles et les conseils de comportement définis par les pouvoirs publics. ■