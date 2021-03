ALGAM ENTREPRISES LIGHTING DAYS

Les 18 et 19 mars, Algam organise son événement virtuel dédié aux solutions lumière scéniques et architecturales. Des ateliers en ligne interactifs et diffusés en direct avec, au programme, une présentation produit Martin by Harman, une initiation P3 et des échanges entre invités et spécialistes Algam. ■

Pour vous inscrire et accéder au programme, rendez vous ici.