Stand : 7-M200

Les équipes techniques et commerciales Algam Antreprises vous accueilleront dans un espace convivial pour échanger autour de vos projets audio, vidéo et lumière. Vous pourrez ainsi parcourir à leurs côtés les différents stands des marques du catalogue Algam Entreprises et y découvrir les dernières innovations. Ils se feront aussi un plaisir de vous faire déguster… une bière signée Marshall.