Algam Enterprise (division du Groupe Algam) est une structure devenue incontournable dans la distribution d’équipement audio professionnel, de vidéo et d’éclairage.

S’appuyant sur une expérience significative dans la distribution et dans le développement de marques, Algam Enterprise représente aujourd’hui un catalogue à la fois dense et cohérent en parfaite résonance avec les besoins du marché.

Dans le cadre de son développement, Algam Enterprise, recherche deux :

Technicien(ne) de Maintenance SSL

Vous intervenez sur des interventions de maintenance préventive et curative des produits de la marque Solid State Logic (SSL).

Vos principales missions :

Analyser les informations transmises par le client et échanger avec le service support du fabriquant (SSL) ;

Proposer une solution technique adaptée ;

Réaliser la maintenance des équipements ;

Accompagner en support technique les installateurs, intégrateurs, prestataires et broadcasters ;

Aider à la mise en œuvre des produits vendus : Installation physique du matériel ; Paramétrage des logiciels ; Formation de l’utilisateur final ;

Participer au support après-vente pour diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements éventuels ;

Conseiller et préconiser des solutions aux clients ;

Faire remonter les dysfonctionnements constatés sur les produits aux fournisseurs et suggérer des pistes d’améliorations des produits.

Vous participerez également à l’installation du matériel vendu (câblage, réglage, paramétrage logiciels) et à la formation des utilisateurs finaux.

Votre profil :

De formation technique, vous bénéficiez de bonnes connaissances dans la sonorisation et l’audio professionnel.

Vous êtes capable d’apprendre et intégrer de nouvelles choses rapidement et avez une appétence pour l’informatique et l’audio sur IP.

Vous êtes quelqu’un de curieux, rigoureux, patient, vous savez prendre du recul et avez le sens du service.

Pour ce poste un Anglais opérationnel est nécessaire.

Des déplacements fréquents sont à prévoir.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où il fait bon vivre avec des projets passionnants, un environnement de travail stimulant et une équipe bienveillante ? Envoyez-nous vite votre candidature !

Nous vous offrons :

Une formation individuelle et un accompagnement spécifique à nos méthodes de travail

Des journées de RTT

Une carte titres restaurant

Une prime d’intéressement et participation

Un CSE proposant de multiples avantages

La possibilité d’acheter du matériel dans nos catalogues à des prix très attractifs

Rémunération : Selon profil et expérience

Démarrage : Dès que possible

Lieu de travail : Paris – 11ème

