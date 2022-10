Alimentation électrique

Qu’est-ce qu’un défaut électrique ?

Chaque installation électrique est prévue pour fonctionner dans des plages identifiées de valeurs de courants et tensions. Dès lors que l’une de ces valeurs est dépassée, que ce soit à la baisse ou à la hausse, on parle de défaut électrique.

Le risque électrique

Les différents types de défauts n’ont pas tous les mêmes conséquences. Cela peut aller d’un simple dysfonctionnement de l’installation jusqu’à la mise en péril de l’intégrité du dispositif et de la sécurité des utilisateurs.

Certains défauts sont la cause d’électrisation, c’est-à-dire du passage de tout ou partie du courant électrique via le corps d’un utilisateur. Cela va induire des blessures plus ou moins graves. Une électrisation peut conduire au décès de la victime, on parle alors d’électrocution.

Le corps humain est en effet constitué à plus de 60 % d’eau, ce qui permet une bonne conductibilité de l’électricité. Le chemin le plus souvent constaté est une entrée du courant par la main touchant un élément sous tension, puis sa circulation jusqu’à la partie du corps en contact avec la terre, généralement un pied. La circulation du courant dans le corps peut conduire à différents types de lésions des organes rencontrés.

On peut constater des lésions directes telles que les brûlures de la peau, ou les troubles du rythme cardiaque pouvant mener à l’arrêt du cœur.

D’autres types de lésions sont obtenues par la conversion de l’énergie électrique en chaleur, ce que l’on appelle les brûlures électrochimiques. Elles peuvent atteindre les muscles, les yeux, les os, le système nerveux et les poumons.

L’électrisation peut également provoquer les lésions mécaniques causées par des contractions musculaires violentes et des chutes induites.

Quels sont les facteurs de risques ?

Si personne n’irait raisonnablement se frotter aux conducteurs d’une ligne à haute tension, chacun d’entre nous a probablement fait un jour l’expérience de la « châtaigne » reçue en touchant par inadvertance une partie métallique sous tension secteur. Nous avons donc assimilé que les 230 V font mal, mais que manipuler une pile 9 V peut se faire sans précaution particulière.

Certains ont même eu l’habitude, pour vérifier si les piles plates de 4,5 V étaient toujours bonnes, de brièvement placer les deux lamelles sous tension en contact de leur langue. Suivant la densité du picotement ressenti, la pile est alors jugée encore utilisable ou bonne pour la poubelle ! À ne pas reproduire bien entendu, quelle que soit la tension.

Si l’on cite l’exemple des batteries de voiture, d’une tension nominale de 12 V, chacun les manipule sans précaution particulière envers leurs conducteurs, alors même qu’elles sont capables de débiter plusieurs centaines d’ampères.

Ces expériences avec la fée électricité ont imprimé dans l’inconscient collectif une relation directe entre la valeur de la tension considérée et le risque encouru. Si le principe n’est pas aberrant, c’est bien la valeur du courant qui circule dans le corps en cas d’électrisation qui induit les lésions.

La valeur de 5 mA, soit 0,005 A, est admise comme le seuil à partir duquel un danger peut être couru par la victime. Il faut bien entendu prendre en compte la durée d’exposition. Une électrisation furtive présente moins de conséquences qu’une longue circulation, toujours à valeur d’intensité égale.

La trajectoire du courant a bien entendu aussi son importance, tout comme la surface du corps en contact avec la source électrique.

Les tensions de sécurité

Les normes définissent trois seuils de tension de sécurité, en distinguant tension alternative et continue. Dans un local sec, 50 V en alternatif (ca) et 120 V en courant continu (cc). Dans les sites humides, 25 V ca et 60 V cc. Dans un lieu immergé, 12 V ca et 30 V cc. Dès lors qu’une tension est supérieure à ces seuils, il y a un risque potentiel d’électrisation et d’électrocution pour les utilisateurs si toutes les précautions ne sont pas prises. Et l’immense majorité des cas d’utilisation de la tension électrique en spectacle et événementiel se base sur des valeurs supérieures aux seuils de sécurité évoqués.