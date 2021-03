ALIMENTEZ DEPUIS VOTRE JBL EON ONE

L’idée est de pouvoir alimenter, facilement et de façon autonome, un système de micro AKG sans fil ou une pédale Digitech-DOD depuis l’enceinte sur batterie Eon One Compact. Disponible en deux versions, à savoir 9 V 1 300 mA pour les AKG DMS et les pédales et 12 V 1 300 mA pour les AKG WMS. Les câbles mesurent 1 mètre et sont au standard USB A. Ils permettent aux musiciens, DJs, présentateurs ou encore animateurs de disposer d’une configuration autonome sur batterie répondant à l’essentiel de leurs besoins techniques sans avoir à se préoccuper de chercher et distribuer une alimentation pour les périphériques. ■