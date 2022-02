Allen & Heath AHM-32 et AHM-16

Basées sur la matrice AHM-64, ces processeurs matriciels audio sont adaptés aux environnements tels que les campus, ou salles de classe. La programmation et le contrôle sont simplifiés, ainsi que les capacités d’extension des entrées et des sorties et du réseau. L’AHM-32 est équipée d’un processeur matriciel 32×32 avec 12 entrées et sorties analogiques en local. L’AHM-16 intègre un processeur matriciel 16×16 avec huit entrées et sorties analogiques en local. Elles disposent du mixage automatique des microphones, d’une adaptation du niveau de diffusion au bruit ambiant, d’un égaliseur paramétrique huit bandes sur chaque entrée et zone, et priorise les micros d’appel. ■