ALLEN & HEATH AVANTIS

Cette console de mixage numérique est dotée du processeur FPGA XCVI 96 kHz. Elle totalise 64 voies d’entrée et 42 bus de mixage, autorise différentes résolutions, assure une diminution du bruit et une faible latence de 0,7 ms. Elle offre deux écrans tactiles et une structure métallique pour une masse de 26 kg au total. Elle dispose de l’interface Continuity UI et, grâce au SLink, elle peut être connectée aux extensions audio Allen & Heath disponibles. L’ajout d’une carte Dante permet d’y connecter les boîtiers Dante Allen & Heath. En local I/O, l’Avantis comptabilise 12 entrées et 12 sorties XLR analogiques ainsi qu’une entrée et deux sorties stéréo AES.■