Allen & Heath Avantis

Moment privilégié dans les locaux parisiens d’Algam Entreprises, distributeur officiel d’Allen & Heath pour la France. C’est une nouvelle carte blanche qui nous est offerte afin de découvrir dans les moindres détails la dernière-née des consoles de mixage audio nouvelle génération.

LE CONCEPT XCVI

La stratégie d’Allen & Heath apparaît ici clairement, et s’avère très judicieuse. En effet, suite au succès technique et commercial des séries dLive et SQ, constituant respectivement le haut et l’entrée de gamme de la marque, il était logique qu’une solution intermédiaire vienne compléter l’offre. Intermédiaire technique, tout d’abord, afin de répondre aux besoins des utilisateurs ne nécessitant pas le déploiement de l’ensemble des redoutables capacités de la dLive. Mais également intermédiaire financier, afin de pouvoir s’adapter aux budgets plus modestes en s’inscrivant sous la barre symbolique des 10 000 euros. Mais attention, aucune concession concernant la qualité ni les performances.

On retrouve donc dans l’Avantis les principales caractéristiques de ses consœurs, largement plébiscitées par les exploitants, et notamment le fameux moteur audio XCVI développé par Allen & Heath, fonctionnant en 96 kHz et basé sur la technologie FPGA. Pour rappel, les FPGA, pour « Field-Programmable Gate Array » sont des circuits intégrés logiques pouvant être librement reprogrammés après leur fabrication et offrant vitesse et fiabilité à l’équipement. Contrairement aux DSP, les FPGA sont par nature véritablement parallèle, de sorte que des opérations de traitement différentes ne se font pas concurrence dans l’exploitation des ressources de calcul.

Chaque tâche est attribuée à une section dédiée de la puce et peut fonctionner de manière autonome sans aucune influence des autres blocs logiques. Par conséquent, les performances ne sont pas affectées lorsque vous ajoutez d’autres traitements. La puissance du moteur XCVI (25 milliards d’opérations par seconde) permet à l’Avantis de fournir 64 entrées de traitement complètes et 12 retours d’effets stéréo, 42 bus de mixage avec une architecture configurable, une virgule flottante pour une précision et des performances de bruit ultimes, une plage dynamique pratiquement infinie grâce à un accumulateur de 96 bits, une latence ultra-faible de 0,7 ms, ainsi que le maintien de la cohérence de phase tout au long du traitement.

L’ensemble est piloté par un logiciel commun basé sur la version 1.6 de la dLive, qui permettra aux utilisateurs des autres séries de retrouver instantanément leurs marques et habitudes de travail.

CONÇUE POUR LA ROUTE

Vous l’aurez compris, l’Avantis est donc dotée du meilleur des derniers produits d’Allen & Heath. Mais c’est surtout sur son design qu’une différence notable peut être observée. Outre un format relativement compact particulièrement bien adapté aux opérations de moyenne taille, c’est l’apparente robustesse de son châssis qui saute aux yeux. Tout en restant léger, 26 kilos sans flight case, le cadre est constitué d’un assemblage d’éléments tubulaires destinés à renforcer l’ensemble, et donc à préserver l’intégrité des composants internes. Des liserés rouges viennent délicatement préciser le galbe et mettent en évidence les éléments majeurs tels que les poignées de transport.

La structure tubulaire apparente permet non seulement de rendre le châssis très robuste, mais sert également de poignées pour sa manipulation.

Ce design offre également un workflow intuitif et ultra-efficace. En effet, une part importante de la surface de contrôle est dédiée aux deux écrans tactiles capacitifs « Full HD » 1 080 pixels de 15,6” chacun, permettant l’accès à de nombreuses fonctionnalités tout en gardant une lisibilité importante. De plus, deux types d’encodeurs rétroéclairés et multicolores assurent la continuité entre les écrans et le contrôle physique de façon très fluide et instinctive. Les encodeurs de canaux se situent en dessous de chaque écran et font le lien avec les paramètres affichés dans la partie basse de chaque fenêtre. Ceux situés à droite de chaque dalle sont quant à eux dynamiquement assignés selon le paramètre sélectionné à l’écran. Une ergonomie redoutable permettant de naviguer rapidement et sereinement dans le logiciel, et donc de garder le focus sur ses objectifs principaux.

La première série d’encodeurs assure la continuité entre manipulations à l’écran et réglages de tranches.

A l’arrière, le panneau de connexion ne laisse aucun doute quant à la facilité d’exploitation et aux capacités de la console. Rien de superflu. De nombreuses configurations en local sont possibles grâce aux 12 entrées micro et 12 sorties lignes analogiques en XLR, complétées par une entrée et deux sorties stéréo numériques au format AES/ EBU en XLR, et dotées de SRC pouvant être désactivés via le soft. Viennent s’ajouter à cela une alimentation interne avec connecteur CIE, une BNC pour le Word Clock avec témoin à LED, deux ports gigabit Ethernet pour la connectivité en réseau et pour la transmission du protocole MIDI au format TCP/IP, un USB pour le transfert de données, ainsi que le port SLink sur connecteur à verrouillage Ethercon. Ce dernier, dédié aux extensions audio et supportant les différents protocoles d’Allen & Heath, permet l’accès à un maximum de 128 canaux d’entrées, et tout autant en sortie. Enfin, deux slots sont prêts à recevoir des cartes optionnelles d’extensions pour un total de 128 entrées et sorties chacun. Mais nous reviendrons sur cette connectivité.