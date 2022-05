Allen & Heath Avantis contrôle le sans-fil Shure

Allen&Heath et Shure ont approfondi leur intégration pour permettre la surveillance et le contrôle natifs des systèmes sans-fil ULX-D, QLX-D et Axient Digital de Shure à partir du mélangeur numérique Avantis. Les consoles détectent automatiquement tous les systèmes sans-fil pris en charge sur le même réseau et, avec un matériel compatible, Dante peut être utilisé pour le transport des données audio et de contrôle. Les principales informations sans-fil – y compris le mute, le niveau du signal et de batterie – sont affichées dans la vue Banque, permettant une surveillance multicanal « en un coup d’œil ». Le firmware Avantis V1.13 est disponible dès maintenant sur le site Web d’Allen & Heath. ■