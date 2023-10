Allen & Heath Avantis Solo

Découvrez l’Avantis Solo, une console numérique deux fois plus petite que l’Avantis mais tout aussi puissante. Tout comme sa grande soeur, l’Avantis Solo intègre le moteur XCVI FPGA à 96 kHz. Elle propose la même architecture de 64 canaux et 42 bus, fonctionnant avec une latence ultra-faible de 0,7 ms, un traitement complet avec 12 moteurs d’effets RackExtra FX et le bundle de plugins dPack. Le tout logé dans le robuste châssis en alliage léger de l’Avantis.

Une interface intuitive

La gestion est assurée par six couches de 12 faders offrant un total de 72 bandes de faders, un écran tactile Full HD de 15,6 pouces avec des commandes rotatives dédiées, ainsi que 18 SoftKeys assignables. L’ergonomie Continuity UI assure aux ingénieurs une transition fluide entre les commandes physiques et l’écran. Dante, Waves, MADI, …

Elle dispose d’un port SLink qui permet la connexion à Everything I/O, l’écosystème complet de boîtiers d’extension Allen & Heath, ainsi qu’au système de mixage personnel ME.

Deux ports d’entrées et sorties permettent l’utilisation de l’ensemble des cartes d’extension dLive/Avantis, notamment aux formats Dante, Waves, gigaACE, MADI, et bien d’autres, élargissant ainsi les possibilités d’intégration de système, de séparation numérique et d’enregistrement multipiste.

Un set complet de plugins audio et d’applications

dPack ajoute les capacités de traitement dLive à l’Avantis Solo, dont les processeurs de dynamique Dyn8 (jusqu’à 16 instances), les compresseurs et les expandeurs DEEP.

Parmi les applications disponibles, Avantis Director permet le contrôle en ligne et l’édition hors ligne, tandis que l’application MixPad offre le mixage à distance sans fil via un iPad.

Les utilisateurs bénéficient de l’application OneMix pour iOS et de l’application à venir Avantis4You, toutes deux assurant un mixage de moniteur personnel depuis la scène.