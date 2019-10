Allen & Heath Avantis

Destinée à des enregistrements multi-pistes ou à une utilisation dans un système de consoles façade et retour, cette console de mixage numérique est dotée du processeur FPGA XCVI 96kHz, qui totalise 64 voies d’entrée et 42 bus de mixage, et autorise différentes résolutions, une diminution du bruit et une faible latence de 0.7ms. Le traitement DEEP est pris en compte par le moteur et permet d’intégrer directement des plugins (pré-amplis, égaliseurs graphiques, compresseurs) dans les entrées et canaux de mixage sans latence supplémentaire. Avec deux écrans tactiles de 15,6 pouces HD et une structure métallique, elle pèse 26Kg. L’interface Continuity UI établit un lien entre les touches physiques et les deux écrans de contrôle. Grace au SLink, l’Avantis peut être connectée aux extensions audio Allen & Heath disponibles et l’ajout d’une carte DANTE permet d’y connecter les boîtiers DANTE Allen & Heath. L’utilisateur peut obtenir des plugins en option, tels que DEEP, Dyn8 ou encore Dual Stage Valve Preamp, contenus dans la licence dPack. En local I/O, l’Avantis comptabilise 12 entrées et 12 sorties XLR analogues ainsi qu’une entrée et deux sorties stéréo AES. Elle est également dotée de deux ports I/O additionnels qui peuvent être connectés avec toute la gamme actuelle des cartes dLive, dont les cartes DANTE (64×64 et 128×128), Waves, gigaACE, MADI et d’autres encore. ■