ALLEN & HEATH XONE:PX5

FLASHBACK

La Xone, c’est avant tout une table qui bénéficie d’une excellente réputation dans le milieu de la musique électronique et particulièrement la Xone 92, que l’on retrouve dans bon nombre de clubs techno depuis quasiment quinze ans.

Elle est prisée par les DJs qui jouent sur disques vinyles car elle délivre un son analogique puissant et clair et ne sature pas rapidement, comme certaines tables numériques. Equipée d’un duo de filtres, un à gauche et un à droite avec contrôle des fréquences et de la résonance, elle permettait une créativité totale et ouvrait des possibilités de mix jusqu’alors impossibles. On pouvait par exemple mixer uniquement avec les filtres (ce dont je ne me suis pas privé pendant des années) pour un set doux, tout en fondus enchaînés dans les fréquences.

Un peu comme on joue sur une table de mixage rotative. Introduire uniquement les basses d’un morceau avec le son caractéristique du filtre LPF (passe-bas avec uniquement les basses fréquences), mélanger pendant quelques minutes avec un autre morceau filtré en HPF (passe-haut, uniquement les aigus) pour enfin libérer les mélodies en tournant doucement les morceaux était indubitablement un de mes plaisirs coupables. Jusqu’à jouer comme ça toute la soirée. Autre caractéristique de la Xone 92, son égalisation quatre bandes dont deux pour les médiums qui permettait soit de les affiner soit de les booster et qui demandait un peu d’entraînement pour s’en servir de manière optimale.

UNE CONSOLE PLUS LUDIQUE

Et c’est peut-être une des raisons qui a poussé Allen & Heath à sortir la PX5 car ce qui m’a immédiatement interpellé, c’est la simplification de son ergonomie et de certaines fonctions. Exit ici le double filtre (dommage pour moi) et l’égalisation quatre bandes, on revient sur du classique avec basses, moyennes et hautes fréquences en mode Kill du plus bel effet (le son disparaît totalement lorsque les trois bandes sont annulées). On retrouve quand même le filtre, en solitaire, mais que l’on peut activer facilement sur chaque piste, une combinaison de pistes ou toutes les pistes simultanément. Il est toujours aussi puissant et on prend presque trop de plaisir à l’activer. Attention à la bouillie sonore qui pourrait en résulter. Surtout en le combinant avec le multi-effet.