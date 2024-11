Compacte et polyvalente

Allen&Heath, fabricant à l’histoire prestigieuse – on peut citer entre autres les consoles utilisées en concert par des groupes légendaires tels les Pink Floyd – propose maintenant une large gamme de consoles numériques.

La nouvelle série Avantis est la déclinaison en modèles réduits des grosses consoles dLIVE. Elle propose deux références : la Avantis et la Avantis Solo.

Les équipes d’Algam ont mis à notre disposition le plus compact modèle de la gamme, la Avantis Solo. Cette dernière étant physiquement moitié moins large que la Avantis, elle se retrouve par conséquent amputée d’un écran tactile et de la moitié de ses entrées/sorties et contrôles physiques. Le design, le processing interne et les options restent cependant totalement identiques entre les deux modèles.

LE MATÉRIEL

La console est très compacte, le design est soigné et ergonomique, l’habillage métallique avec ses larges rebords arrondis inspire confiance. La conception est robuste, la console pèse son poids mais elle peut être portée par une seule personne. Des poignées sur la partie inférieure en facilitent d’ailleurs la manutention. Deux ventilateurs silencieux situés dessous assurent le refroidissement.

L’imposant écran full HD 15,6’’ tactile capacitif bordé de quelques réglages manuels. Le poussoir View permet de faire apparaître en clair sur l’écran la fonction de ces réglages. Le poussoir GEQ fera quant à lui basculer les faders en image des réglages de l’égaliseur graphique.

La moitié supérieure inclinée de la face avant est pratiquement entièrement occupée par le grand écran tactile capacitif full HD de 15,6’’. Ce dernier est suffisamment réactif et les zones d’appui sont proportionnées pour une utilisation rapide. L’affichage comprend un grand nombre d’informations, mais la taille de l’écran et le full HD font que tout reste bien lisible. On trouve à droite trois codeurs dont le centre s’illumine dans une couleur correspondant à la fonction active, ainsi que la grosse molette multi-usage qui permet d’agir sur le paramètre sélectionné.

Sous l’écran se trouve une rangée de codeurs rotatifs qui peuvent être affectés rapidement au gain, au panoramique, aux départs ou autres par simple appui sur l’un des six poussoirs situés à leur droite (trois sont configurables par l’utilisateur).

Les 12 faders de 100 mm sont regroupés sur le panneau inférieur de la face avant, encadrés à gauche par les poussoirs d’accès aux six couches (layers) et à droite par 16 des 18 poussoirs assignables par l’utilisateur. Notons que chaque bouton d’accès aux couches dispose d’une LED d’écrêtage pour visualiser un risque de saturation.

La face arrière, qui laisse une large place aux interfaces optionnelles. Le nombre d’entrées/sorties analogiques est réduit. Le connecteur BNC de synchronisation Word Clock permet d’intégrer la console à un environnement professionnel.

La console ne dispose que d’un petit nombre d’entrées/sorties analogiques (six connecteurs XLR). Il est clair que la série Avantis n’est pas vraiment destinée à une utilisation standalone, d’ailleurs les deux slots pour cartes d’interfaces optionnelles occupent à eux seuls pratiquement la moitié de la face arrière. On compte actuellement huit interfaces optionnelles, du Dante à la fibre en passant par l’AES et le MADI. Le connecteur RJ45 etherCON baptisé SLink permettra de connecter la console aux très nombreux boîtiers de scène et expanders de la gamme Everything I/O proposés par A&H.

Deux sorties casques sont positionnées sous le bandeau avant, on a le choix entre jack 6,35 mm et mini-jack 3,5 mm.

Le réglage de niveau casque est quant à lui ramené en haut à droite du panneau supérieur. Le port USB pour la sauvegarde des configurations est également situé sous le bandeau avant.