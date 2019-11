ALLOCATION CHÔMAGE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

A la suite du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 ayant fixé les conditions de ressources, de durée d’activité préalable et de revenus nécessaires pour permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier de l’allocation chômage un nouveau décret, n° 2019-976 du 20 septembre 2019, précise le montant et la durée d’indemnisation dont ils peuvent bénéficier. Ainsi, depuis le 1er novembre, ces derniers, s’ils sont au chômage, pourront recevoir pendant six mois, soit 182 jours calendaires, une allocation d’un montant journalier de 26,30 € (19,73 € à Mayotte). ■