Il aura fallu un peu de temps et l’initiative de fabricants et prestataires pour que flight-cases et housses de protection dépassent leur rôle d’accessoires, à la fois indispensables et un peu méprisés, destinés uniquement à prendre la poussière et les coups à la place de l’équipement . Aujourd’hui, flights et housses deviennent une véritable extension du matériel, participant à son image et jouant un rôle ergonomique de plus en plus sophistiqué.

Pour en savoir plus sur les flight-cases et housses 2.0, nous nous sommes rendus au Portugal, dans les ateliers d’une société dont le siège est à Annecy, en Haute-Savoie. Existant depuis 30 ans, ALP group s’est peu à peu développé pour aujourd’hui travailler avec la plupart des fabricants et prestataires qui ont besoin de protections pour leur équipement. Nous y sommes accueillis par Christian da Costa, fondateur et dirigeant du groupe.

ALP Group en quelques dates

Christian a toujours été mélomane et musicien. On l’a connu DJ et il demeure entrepreneur dans l’âme. En 1994, il crée à Poligny, dans le Jura, un magasin pour disco mobiles. Rapidement, il perçoit une demande dans la fabrication de flight-cases sur mesure pour les équipements son et lumière. En 1995, la marque ALP Flight Cases est créée. La production est réalisée dans l’atelier de menuiserie mitoyen. Bientôt, la société fait appel à un premier sous-traitant portugais, focalisé sur les grandes séries telles que les flights pour les platines Pioneer SL1200, que ALP produit à un rythme allant jusqu’à 1 500 unités par mois.

En 2002, Christian cède l’entreprise à ses associés pour se consacrer au négoce. En 2015, Christian rachète la marque ALP Group. Les ateliers sont installés à Paços de Ferreira, au Portugal, haut lieu à l’échelle européenne de fabrication de meubles et canapés. Les savoir-faire locaux en couture et menuiserie sont précieux. Delphim Alvès devient actionnaire d’ALP Industrie et directeur de production du site. Du renfort d’autant plus utile que le catalogue de l’entreprise s’est enrichi depuis 2014 d’une offre de housses sur mesure.

Le bâtiment principal de 5 000 m2 sis à Paços de Ferreira, au Portugal, au cœur d’une région qui compte de nombreuses entreprises d’ameublement.

En 2017 a lieu l’acquisition d’un premier bâtiment de 5 000 m2, qui regroupe les activités flights et housses. En 2022, 1 000 m2 supplémentaires sont adjoints, et 3 000 m2 complèteront le site en 2026, ce qui fera un total de 11 000 m2.

Environ 90 personnes sont aujourd’hui des salariés permanents du groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 12 M€ en 2024. La housse représente 30 % du CA, les flights sur mesure et ballons Bloon entre 25 et 30 %, le reste concerne les flight-cases. Bloon mis à part, ALP vend principalement aux prestataires et aux fabricants de matériel son, lumière et vidéo.

ALP Group sait aussi faire face à des situations exceptionnelles. Durant la période de préparation de Paris 2024, un atelier dédié au surplus de commande du groupe Novelty occupait une partie des locaux. L’espace est aujourd’hui réaffecté à la production des grandes séries, 3 000 mallettes de présentation pour un fabricant d’équipements électriques lors de notre visite.

Dans la même idée d’adaptation à la demande, si le noir reste le choix majoritaire, toute couleur est potentiellement possible pour les panneaux des flight-cases. La base reste toujours la même, en bois brut, et un revêtement PVC de la couleur choisie est collé sur la paroi externe.

Le design des flights

Le métier de designer de flights est très spécifique. Au-delà des compétences en dessin et en création 3D, il faut acquérir une vraie conscience de l’usage du matériel et des besoins des clients. D’autant que les demandes sont souvent complexes. Deux années d’expérience sont nécessaires pour permettre à un designer de devenir autonome.