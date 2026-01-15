sonomag
Alp Group – série Touring

15 Jan 2026 | News Lumière & Vidéo

62 SONO MAGAZINE NEWS ALP GROUP MAC AURA RAVEN XIP A

Ce flight-case est conçu pour le transport sécurisé d’une ou deux MAC Aura Raven XIP. La série Touring se caractérise par une construction robuste adaptée aux usages intensifs. Elle répond aux besoins des professionnels en tournée, en prestation événementielle ou en environnement studio.

