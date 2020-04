ALS ET LE SWIM CLUB

Le Swim Club, premier club aquatique premium de la région bordelaise, s’installera dans le domaine de Moulerens, à Gradignan (Gironde), qui ouvrira ses portes en 2022. Pour fêter la concrétisation de ce projet et réunir les sympathisants et membres du club, un cocktail privé a été organisé sur le futur site, réunissant une centaine de personnes. L’événement a été sublimé par le prestataire son et lumière ALS avec, pour le son, quatre enceintes autonomes Eon One Pro de JBL et une console connectée Ui16 de Soundcraft, ainsi que 24 BoxKolor UHD de Starway pour la mise en lumière du lieu aux couleurs de l’établissement. ■