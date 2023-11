Gestion du levage 2.0

Implantée à proximité de Lille, la société Sonoss réalise des télécommandes de moteurs de levage depuis le début des années 2000. Et c’est en 2016 que germe l’idée de créer une gamme spécifiquement adaptée aux besoins des riggers d’aujourd’hui, et dont le cahier des charges a été défini avec des utilisateurs quotidiens de moteurs. Direction Lille pour découvrir la gamme baptisée Altimate.

Sonoss a vu le jour en 1984, avec une focalisation initiale dans les domaines de l’intégration et de la prestation audio. En 1999, la société s’oriente vers la fabrication et la distribution de matériel. Année après année, c’est l’aspect création et fabrication qui se distingue, avec la volonté d’apporter une importante valeur ajoutée. Avec un rayonnement européen de ses marques, Sonoss réalise au dernier bilan un CA de 8,5 M€.

Nous retrouvons dans les locaux de l’entreprise le trio qui a constitué la cheville ouvrière du projet Altimate, à savoir Philippe Coudyser, Manuel Lauwerier et Vincent Joëts. Ils sont accompagnés de Hugo Knaff, en charge du marketing.

Philippe Coudyser dirige Sonoss. Très impliqué jusqu’en 2016 dans le développement des solutions Luminex, il s’est depuis focalisé sur la gamme Altimate.

Manuel Lauwerier est présent chez Sonoss depuis 1997. Assurant le rôle de directeur technique, il coordonne l’ensemble des fabrications spécifiques et joue un rôle actif dans le développement des nouveaux produits. Développeur de logiciels embarqués, Vincent Joëts se distingue aussi par sa polyvalence, en électronique, en conception mécanique, en codage… Il rejoint Sonoss début 2020 pour le projet Altimate.

Le rigging nouveau est arrivé

Dès 2016 donc, Philippe et Manuel planchent sur le futur du rigging. Principalement autour des questions de la sécurité et du contrôle des charges, de l’altimétrie, de la mémorisation… Des notions qui concernent les nouvelles générations de riggers. Une phase initiale réalisée avant la période Covid.

Ils décident de profiter de la période de crise pour développer activement les produits. Recruté début 2020, Vincent constitue avec Manu l’équipe de développement dédiée à ce projet. Le travail de ce binôme a conduit à la naissance de la gamme Altimate comprenant une série complète de blocs de télécommandes de moteurs ainsi qu’un peson « intelligent » dévoilé au PLS 2023.

« Il n’y a à ce jour aucun produit équivalent à ce que nous proposons », nous indique Philippe. « L’accueil du marché est très favorable. La marque et la gamme seront officiellement lancées lors des prochains JTSE, et notre ambition de développement est clairement orientée sur l’ensemble du marché européen. Nous avons d’ailleurs recruté un responsable export, qui nous rejoint début janvier.

Côté fabrication, nous aménageons depuis octobre un atelier dédié dans nos locaux. Il sera 100 % opérationnel en début d’année. Tout le matériel de ces gammes est imaginé, prototypé et fabriqué chez nous en France. Et les quelques sous-traitants auxquels nous faisons appel sont implantés dans le bassin lillois. »