Alto Professional TS312

PRÉSENTATION ET EXPLOITATION

La TS312 est rigoureusement identique au niveau de sa forme et de son panneau de contrôle arrière à la TS212 testée dans le numéro 423 de votre magazine préféré, en septembre 2016. Si les dimensions sont restées identiques, la masse de la TS312 a augmenté pour atteindre 16,3 kg. Quatre poignées judicieusement réparties assurent une manipulation aisée de l’enceinte. Elle peut être positionnée sur un pied de diamètre 35 mm ou posée au sol en position retour de scène. Nous avons noté une instabilité importante lorsque l’enceinte est sur un pied. Pour résoudre cette problématique, il est indispensable d’utiliser la vis de verrouillage cachée en bas de l’enceinte, et dont l’une des poignées limite l’accessibilité.

L’accessoire optionnel TSB 125 se présentant sous la forme d’une lyre permet de la fixer au mur. Mais Alto n’a pas prévu la possibilité d’utiliser cette lyre pour accrocher l’enceinte sur une perche. En effet, il n’y a pas d’emplacement pour installer un crochet au centre de la lyre. Pour clôturer le chapitre des regrets, la surface de l’enceinte nous semble particulièrement fragile. Posée au sol en position retour de scène, cette surface sensible aux rayures et abrasions, conjuguée à l’absence de patins caoutchouc, laisse présager une dégradation prématurée de l’aspect général de l’appareil. Rassurez-vous, ce sont les seuls défauts que nous avons constatés sur ce produit. Concernant les branchements et réglages, Alto a choisi l’efficacité. Le panneau arrière est d’une grande simplicité. Il propose deux entrées micro/ligne sur combo XLR/jack et leurs réglages de volume. A ce niveau, la sérigraphie est particulièrement judicieuse ainsi que le choix de ne pas utiliser de commutateur de sélection de niveau d’entrée. Le potentiomètre assure le réglage de gain en continu du niveau ligne au niveau microphone. Une fonction contour booste les extrémités du spectre. Cette dernière sera particulièrement appréciée pour les utilisations « club ». Une sortie mix out sur XLR permet de récupérer le signal pour le diriger vers une autre enceinte. Un commutateur permet de relier la masse audio à la terre. Cette manipulation a pour but de supprimer les ronflettes ou buzz.

Au bas de l’enceinte, on trouve l’embase secteur au standard IEC33 et l’interrupteur marche/arrêt avec porte-fusible intégré.