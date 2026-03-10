100 % fabriqué en France

ASD est un fabricant à taille humaine, et tout le matériel y est produit à la main. Cela permet une agilité incomparable, de répondre à des demandes sur mesure et d’assurer une excellente réactivité.

C’est ce qu’apprécient les clients, quelle que soit leur taille. ASD travaille en effet pour de grands groupes comme de petites structures. Direction les Ardennes pour en savoir plus.

Thierry Chenot nous accueille à Lalobbe. Il est ardennais et fidèle à sa région. Après sa formation initiale d’électronique, il intègre le SAV du magasin de sonorisation de son oncle, également disco-mobile. Son oncle crée une société pour commercialiser des pieds de levage fabriqués dans l’usine de serrurerie acier proche, et toujours en activité aujourd’hui.

Thierry en devient commercial et sillonne la France pendant des années, puis passe directeur commercial. Lorsqu’en 1999, les activités de la société cessent, Thierry s’associe avec le propriétaire de l’usine de serrurerie acier et son épouse pour créer une société dédiée à la fabrication aluminium. ASD voit ainsi le jour au début des années 2000, dans le but de fabriquer des pièces de serrurerie aluminium sur mesure, sans lien direct avec le scénique. De fil en aiguille, ce dernier s’invite dans l’aventure grâce à des rencontres comme celle de Bruno Garros, alors en charge de la distribution de Martin en France, et qui devient alors le plus gros client.

Thierry Chenot : ASD continue à ponctuellement assurer les fabrications dans d’autres domaines, des mâts de mesure d’éoliennes par exemple, mais le scénique est aujourd’hui l’activité principale de la société, pour un chiffre d’affaires se situant entre 8 et 10 M€.

La Boutique du Spectacle est le revendeur officiel de la marque et représente 20 % du chiffre d’affaires, même ratio pour le groupe Novelty. Les 60 % restant se répartissent entre les autres clients, souvent en installation fixe avec une grosse valeur ajoutée d’appui technique. 15 % concernent l’export.

Le coup d’arrêt de la période Covid a été l’occasion de cogiter, puis de faire construire un nouveau bâtiment destiné principalement au stockage des tubes bruts en aluminium, généralement livrés en longueurs de 6 m. L’idée est de pouvoir stocker des quantités qui permettent d’amortir la fluctuation des disponibilités de matière première. Aujourd’hui, ce stock tampon représente environ 60 t, et permet de répondre sans difficulté à des montées en charge ou des commandes importantes et urgentes.

SONO Mag : Où sont installés les fournisseurs de tubes pour les produits ASD ?

T. C. : 100 % des tubes que nous utilisons sont issus de producteurs français. Nous tenons d’une part à maîtriser totalement la qualité des matériaux, mais sommes aussi particulièrement attentifs à la traçabilité que les autorités françaises exigent. Sur une structure finie par exemple, je sais, grâce à cette traçabilité depuis l’origine, de quel lot de matière elle provient, tout comme je peux dire quelle personne l’a soudée et chez quel client elle a été livrée. Cette traçabilité de bout en bout est spécifique à notre structure française. À ma connaissance, aucune des autres marques de structure, y compris des grands noms, ne sont capables d’un tel suivi, du fait que la législation de leur pays de fabrication ne l’impose pas.