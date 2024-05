ALV crée ALV Distribution, société spécialisée dans la vente de matériel audiovisuel. C’est désormais le distributeur officiel de L-Acoustics pour le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest. L-Acoustics est un fabricant spécialisé dans l’industrie internationale, en conception, fabrication et distribution de technologies acoustiques haut de gamme, pour une variété d’applications telles que des concerts et festivals, installations fixes, conférences et événements corporatifs. Retrouvez ALV Distribition sur leur stand 3-E13 au salon Gitex Africa du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech au Maroc !