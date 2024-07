Solutions audiovisuelles pour les pros

ALV France est une société spécialisée dans la vente de solutions audiovisuelles d’occasion destinées aux professionnels de l’événementiel, du spectacle vivant et de l’installation fixe. Sa division ALV Distribution propose une gamme de systèmes de sonorisation et d’éclairage architectural et scénique, des solutions personnalisées ainsi qu’un support technique.

C’est à Marrakech, au mois de mai dernier, que nous avons rencontré l’équipe d’ALV France, société fondée il y a 10 ans par Isabelle et Didier Baldacchino et Nabil Krat, sur son stand du Gitex Africa 2024. Aujourd’hui, ALV Distribution est le distributeur officiel de L-Acoustics et SGM Lighting pour le Maghreb et l’Afrique francophone. Pour étoffer son offre sur ces mêmes territoires nord-africains, la société poursuit des négociations avec des fabricants de périphériques réseau et transport de signal, de structure scénique, ainsi que des marques de consoles lumière et son mais aussi de microphonie, que nous découvrirons prochainement.

SONO Mag : Quels sont les principaux marchés et segments de clientèle visés par ALV Distribution ?

Nabil Krat, Isabelle et Didier Baldacchino : Nous ciblons plusieurs secteurs d’activité. Premièrement, l’industrie du divertissement : les salles de concert, les théâtres, les bars, clubs, discothèques, hôtels, complexes sportifs, les festivals et les événements sportifs. Ces projets ont besoin de solutions audiovisuelles puissantes et polyvalentes pour créer des expériences immersives pour leur public. Citons également le marché de l’éducation, pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage, puis les entreprises (bureaux, salles de conférence, centres de vente au détail) ainsi que les services gouvernementaux et municipalités, incluant les stades, l’éclairage architectural des bâtiments, les bibliothèques, les lieux de culte et les musées. Sans oublier la télévision et le broadcast.

Nous ne vendons pas directement aux clients finaux, nous travaillons par marché vertical à travers nos deux principaux segments de clientèle qui sont les loueurs et prestataires techniques, ainsi que les intégrateurs et installateurs.

Notre rôle est d’assurer à notre réseau de partenaires toute l’assistance nécessaire pour mener à bien leurs projets ou ceux de leurs clients. Cela implique le plan technique à travers les études de projet, la formation, l’aide à la mise en service et l’assistance à la prise en main de nos équipements. Sur le plan commercial et marketing, nous offrons à nos partenaires les outils nécessaires pour promouvoir les produits de nos marques, le matériel de démonstration pour participer à des salons ou foires tels que le Gitex Africa de Marrakech…

Nous nous appuyions aussi sur notre réseau de prescripteurs (bureaux d’études, concepteurs lumière…) avec qui nous travaillons en amont en étroite collaboration lors des études de projets et préconisations. Notre connaissance approfondie de notre clientèle est le facteur clé de notre succès. En comprenant les besoins et les attentes de chaque segment de clientèle, nous avons pu adapter notre offre de produits et de services, nos stratégies marketing et nos efforts de vente pour maximiser nos chances de réussite.

SONO Mag : Quelle sera la structure organisationnelle de cette distribution ?

N.K, I.B. et D.B. : ALV Distribution est une filiale d’ALV France et son siège social est basé à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) en France. Nous avons une antenne à Casablanca (Maroc) pour le suivi commercial et le support technique. Nous développerons notre présence dans les autres pays au fur et à mesure par l’ouverture de bureaux de liaison, des partenariats avec des structures locales… L’ensemble des parties administrative, logistique et financière est géré depuis nos bureaux de Bonneuil-sur-Marne.

Notre effectif aujourd’hui est de six personnes (commerciaux, administratifs, financiers et technique).

