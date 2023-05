« Amazônia » avec Chauvet Professional

Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado présente un voyage photographique époustouflant de sept ans dans le cœur encore préservé de la nature sauvage, présenté au Palais des Papes d’Avignon. Conçue par Lélia Wanick Salgado, cette expérience présente plus de 20 photographies en noir et blanc qui reflètent la complexité et la beauté saisissantes de l’Amazonie. L’équipe RT Events s’est occupée de la lumière, avec l’appui de 166 projecteurs Chauvet.

Subtil et discret, leur éclairage parvient à augmenter l’effet immersif de l’exposition. Salgado a noté : « L’équipe de RT Events a fait un travail brillant, réalisant un clair-obscur puissant qui était très cohérent avec ma photographie. »