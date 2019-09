L’ambassade de Roumanie, installée dans le Palais de Béhague (Paris 7) depuis 1939, dispose de sa propre salle de théâtre. Afin de donner une seconde vie à ce théâtre laissé trop longtemps à l’abandon, l’actuel ambassadeur s’est adressé à Did Technology. De nombreuses solutions Prolights ont été choisies, avec huit Eclipse Fresnel TW et huit découpes Eclipse HD TW pour l’éclairage de la scène, huit Solar27Q pour l’éclairage d’ambiance et 12 Smartbatplus pour les détails architecturaux. L’éclairage public est assuré par quatre suspensions Ruby de CLS, le tout étant piloté par une console Mantralite LSC. ■