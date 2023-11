Ambiance Nexo à la brasserie du Mont-Blanc

Pour sonoriser la zone de dégustation, les propriétaires du lieu ont souhaité un système assez puissant pour créer une ambiance festive dans cet espace de 100 m2. C’est le groupe Elypse, spécialiste de la technologie audiovisuelle et de l’événementiel basé à Chambéry, qui a configuré et installé un système Nexo comprenant deux clusters suspendus d’une enceinte P15 sous un sub L18, avec des enceintes compactes ID24 remplissant les zones au-dessus et en-dessous d’une grande mezzanine. L’amplification et le traitement de l’ensemble du système provient d’un seul contrôleur amplifié Nexo NXAMP4X1Mk2 et d’un NXAMP4X2Mk2, avec des préréglages alignés en phase pour toutes les enceintes.