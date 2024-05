AMG a fourni une gamme complète de services techniques comprenant le son, la vidéo, l’éclairage et la mise en scène lors d’un événement d’entreprise, avec seulement deux jours pour mettre en place dans l’espace de 10 500 m2 quelque 200 moteurs, 1 500 m de structure, 750 asservis, 1 600 m2 de vidéo projetée et une tribune de 1 500 places. Roberto Del Duca, ingénieur du son chez AMG : « Nous avons développé un système avec quatre clusters composés six boîtes Nexo STM M28 placées transversalement à la galerie des invités. Le système principal a été complété par huit Nexo STM S118, apportant un fort impact émotionnel pendant les vidéos projetées. »