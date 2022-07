Amplificateur compact d&b 5D

Destiné à l’installation, le 5D est un amplificateur DSP à quatre canaux doté de fonctions réseau audio intégrées et d’un partage flexible de la puissance de sortie, le tout dans un design ultra compact. Avec un encombrement de 1U sur ½ rack 19’’ de largeur, l’amplificateur peut être monté sous des tables ou des plafonds aussi bien que dans un rack, ce qui permet à d&b de satisfaire un plus grand nombre d’installations, quels que soient la taille ou les besoins du lieu. On l’imagine idéal dans le déploiement de petits systèmes immersifs Soundscape. Le 5D est le premier amplificateur d&b à intégrer les fonctions réseau Dante. ■