Amplificateurs de puissance RCF QPS Series

Les produits de la série QPS sont des amplificateurs de puissance pour les applications de tournée et d’installations fixes, utilisant une topologie particulière d’amplification de classe HD avec quatre sorties de canal de 4 x 2 500 W pour le QPS 10K et de 4 x 1 500 W pour le QPS 6K à 2 ohms. Les amplificateurs de puissance QPS disposent d’un contrôle de gain indépendant pour chaque canal, d’indicateurs de signal/clip et de défauts, d’une XLR de link des canaux A et C et de modes de sortie parallèle/bridge. Trois dip-switches fixent le pic de tension de sortie maximum de chaque canal parmi huit valeurs.