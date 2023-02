Amplis quatre canaux RCF QPS

Ces amplis sont destinés aux applications de tournée et d’installation. Leurs sorties à quatre canaux peuvent atteindre 4 x 2 500 W (QPS 10K) et 4 x 1 500 W (QPS 6K) dans 2 ohms. Le contrôle de gain est indépendant pour chaque canal. Trois dip-switches permettent de régler le pic de tension de sortie maximum de chaque canal parmi huit valeurs. Des dissipateurs thermiques à haut rendement et des ventilateurs à vitesse variable peuvent supporter des conditions de chaleur extrêmes, garantissant une stabilité de la puissance de sortie dans le temps. Plusieurs stratégies de sécurité protègent à la fois l’amplificateur et le système de sonorisation. ■