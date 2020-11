AMPLIS RCF DMA SERIES

S’adressant à l’installation, ces amplis compacts classe D sont équipés d’une plateforme DSP qui permet de gérer les entrées et les sorties en termes de routage et d’égalisation. Elle comprend également des préréglages d’enceintes, un algorithme exclusif pour booster les basses et des filtres FIR. Chaque unité peut distribuer jusqu’à quatre canaux audio aux unités satellites. ■