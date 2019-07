Anchor LIB-8000CU2

Anchor est réputée pour la production d’enceintes amplifiées. La version Liberty Platinum 8000 en est à sa quatrième génération. Le look est résolument de type Public Address. La fabrication est de qualité et l’ensemble paraît conçu pour résister à tout événements et à tout type de climats. L’unique poignée installée sur le dessus de l’enceinte est prévue pour des mains de géant. La Liberty ne possède pas de système de transport intégré de type trolley, ce système étant associé à la housse optionnelle. Les liaisons HF et le lecteur multimédia sont aussi optionnels. L’enceinte testée porte la référence LIB-8000CU2. Le « C » renvoie à l’option lecteur CD et le « U2 » à celle des « deux récepteurs HF et deux microphones ».

L’électronique prend place sur toute la surface arrière. Deux récepteurs HF avec réglage de volume et sélecteur de fréquences rotatif 16 positions occupent le haut du panneau. A côté, on trouve le réglage de niveau de la liaison Bluetooth et la LED d’indication d’appariage. Au-dessous prend place le lecteur multimédia. Ce lecteur accepte les CD, les clés USB et les carte SD. Il est pourvu d’une télécommande IR. Trois entrées analogiques sont disponibles. Une entrée ligne « in », avec les trois formats de connexion, un mini-jack 3,5 mm, deux RCA et un jack 6,35 mm symétrique. Les entrées pour les deux microphones se font sur des combos XLR/jack. Les trois entrées disposent chacune d’un réglage de niveau par potentiomètre rotatif. Le timbre est modifiable à l’aide de l’égaliseur deux bandes, grave et aigu. Il n’y a pas de réglage de niveau général. L’équilibre entre les différentes sources se fera donc en ajustant chacune de ces sources les unes par rapport aux autres. Deux sorties sont disponibles, la première au niveau ligne et la seconde, amplifiée sur prise speakon, qui permet d’attaquer une autre enceinte passive. La Liberty ne propose ni la fonction Voice priority ni l’écho. En revanche, elle est équipée d’une sortie USB pour alimenter ou recharger un smartphone. Le statut de l’état de la batterie est indiqué par quatre LEDs. Tout en bas, un emplacement permet de ranger le câble d’alimentation. Cette enceinte possède une embase pour pied de diamètre 35 mm.