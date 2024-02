Ann Vermont rejoint l’équipe de management Global Operations Sennheiser

L’activité opérationnelle de Sennheiser France sera désormais dirigée par Ann Vermont. À son poste de Country Manager France et en qualité de membre l’équipe de management Global Operations, il lui reviendra de piloter le développement futur de Sennheiser France conformément à la stratégie à long terme de Sennheiser et aux objectifs de développement commercial fixés. Ann Vermont jouera un rôle central pour la croissance des marques du groupe Sennheiser et la confirmation de son leadership sur le marché de l’audio. Entre autres responsabilités, elle assurera la gestion opérationnelle en support des équipes commerciales, de communication et de relations publics, tout en conservant ses actuelles fonctions de Communications Manager EMEA. Ces changements interviennent à une période dynamique et cruciale pour le Groupe Sennheiser : depuis qu’il a annoncé début 2022 son intention de se concentrer exclusivement sur l’activité professionnelle, il affiche d’excellents résultats, avec le renforcement de sa position de fournisseur de solutions audio professionnelles au cours de l’exercice 2022 et une croissance organique durable.