Produc’Son fêtait ses 30 ans lors d’une soirée de gala, qui a réuni 250 clients, artistes, médias et partenaires. Avec plus de 200 opérations par an, le producteur de spectacle et prestataire technique exploite son parc d’équipement dédié aux shows, festivals, tournées d’artistes et à l’événementiel. On y retrouve, entre autres, les marques JBL, Crown, Soundcraft, Starway, RGBlink et Vari-Lite. ■