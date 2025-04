La place Carnot de Figeac a récemment reçu une installation d’éclairage Anolis Calumma XS. 80 luminaires LED Anolis Calumma XS MC, équipés d’une combinaison de lentilles à 9 et 15 degrés pour une couverture optimale, ont été choisis pour Quartiers Lumières par Lionel Bessières. Les luminaires Calumma ont été fournis par Anolis France, dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par Éric Tabuteau. Tout l’équipement d’éclairage du projet a été fourni par Lumière Utiles, spécialiste de l’éclairage et des systèmes d’intégration basé à Châteaubriant, qui a également entrepris l’installation, la programmation et la mise en service des nouveaux éclairages.