ANOLIS AMBIANE HP 111

Ce projecteur de taille moyenne est conçu pour les installations à hauteur de plafond faible ou moyenne, ou pour couvrir de petites zones. Utilisant les mêmes spécificités de source lumineuse que les autres membres de la famille Ambiane, ce projecteur peut être utilisé de manière complémentaire aux conceptions d’éclairage nécessitants différentes utilisation de puissance sur les produits de la gamme. Il est doté d’un faisceau de 20, 40, 60 ou 80° et est équipé du système de gradation L3 (Low Light Linearity), promettant de fournir des fondus au noir profond, même en cas de mélange avec des sources traditionnelles. Sans émission d’UV ou d’IR, il sera idéal pour les musées. L’appareil est contrôlable via DMX ou DALI et est compatible RDM. ■